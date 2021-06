Tennis, al rush finale il torneo giovanile 'Windtre Rimini' del Ct Cicconetti

Sport

05 Giugno 2021

Entra nella fase tecnicamente più importante al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani.

Nell’Under 12 maschile il primo semifinalista è Francesco Muratori, portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.2, che nei quarti ha battuto 6-0, 6-1 Pietro Bonfè.

Nell’Under 10 in bella evidenza Pietro Tombari (Tc Riccione) e nel femminile Diletta Sabbioni ed Eva Raimondi del Ct Cicconetti e Bianca Cecchini del Ct Zavaglia.

Under 10 maschile, ottavi: Pietro Tombari-Leonardo Satta 6-1, 6-1, Diego Tarlazzi-Lorenzo Manco 6-1, 6-2, Alessandro Casanova-Francesco Bodini 6-1, 5-1 e ritiro, Axel Cremonini-Riccardo Briganti 6-0, 6-0.

Under 10 femminile, 1° turno: Virginia Arduini-Sofia Muccinelli 6-2, 6-1. Quarti: Diletta Sabbioni-Ginevra Sovrini 6-0, 6-2, Bianca Cecchini-Lucrezia Vanni 6-1, 6-3, Eva Raimondi-Flora Zanzi 2-6, 6-1, 10-3.