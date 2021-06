Basket C Silver, Coppa del Centenario: i Titans cercano il +6 su Acqualagna

Sport

Repubblica San Marino

| 13:05 - 05 Giugno 2021

Coach dei Titans Porcarelli.

Per la seconda giornata di ritorno di Coppa del Centenario, la Pallacanestro Titano ospita Acqualagna in un match che può rivelarsi già decisivo per le sorti del girone A (Multieventi, domenica 6 giugno ore 18). Il quadro è chiaro: con una vittoria, i Titans andrebbero a +6 sugli avversari di giornata e non sarebbero più raggiungibili. Viceversa, una sconfitta rimetterebbe tutto in gioco, con Acqualagna a portarsi sul -2 con due partite da giocare per entrambe le squadre.

Coach Porcarelli, la vittoria di Recanati ha permesso ai Titans di presentarsi a questo appuntamento con le vele spiegate. Qual è la tua valutazione su quel match?

“Era davvero da tanto che non giocavamo in trasferta e ci siamo comportati bene, per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. Recanati è in crescita ed è bene allenata, siamo stati bravi a contrastarla. Dopo un brutto inizio li abbiam ripresi, così come in occasione del secondo parziale: non abbiam perso di aggressività nell’attaccare il ferro e abbiamo trovato sempre degli ottimi tiri, avendo poi buona continuità anche a rimbalzo d’attacco. Da quando siamo andati sopra, poi, non ho mai avuto un’impressione di cedimento da parte dei ragazzi, tanto erano sul pezzo”.

Ora c’è Acqualagna…

“Abbiamo voglia di vincere e ci stiamo allenando per arrivare all’obiettivo. Al di là della posta in palio, deve essere una gioia giocare questa partita. Acqualagna è una squadra difficile da affrontare, giocano bene e sanno far girare il pallone nella giusta maniera per fare male agli avversari. Partita importante per entrambe, lo sanno anche loro. Di chance per passare in finale ce ne saranno anche dopo, ma proviamo a chiudere la questione domenica”

In cosa saranno differenti Titans e Acqualagna rispetto al match d’andata?

“Noi stiamo proseguendo su un buon trend e siamo quelli di queste settimane: abbiamo fatto una preparazione praticamente continua da inizio stagione ma siamo a giocare questa partita il 6 giugno. Acqualagna credo stia arrivando al top della forma, con allenamenti e partite”

Il pubblico può fare la differenza in un match del genere?

“Spero che possa essere così, attendiamo tutti questa partita. Nei momenti di difficoltà il pubblico ci saprà dare una mano”

PROGRAMMA

Pall. Titano – Acqualagna, 6/6 ore 18

Montemarciano – Recanati, 5/6 ore 21.15

CLASSIFICA

Pall. Titano 10 (5-0)

Acqualagna 6 (3-2)

Urbania 4 (2-3)

Recanati 2 (1-4)

Montemarciano 2 (1-3)