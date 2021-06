Sfreccia a 107 km/h a Sant'Ermete, 'beccato' dallo Scout Speed: 543 euro di multa

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:58 - 05 Giugno 2021

Scout Speed.



Ancora una volta è lungo la Marecchiese che gli agenti della Polizia locale Valmarecchia rilevano le infrazioni più gravi per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Era già accaduto qualche mese fa che lo scout-speed posizionato sulla strada provinciale immortalasse un’autovettura mentre viaggiava ai 90 chilometri orari, nonostante il limite dei 50.



Questa volta la strumentazione elettronica in dotazione alla polizia locale ha rilevato la velocità di un’auto di grossa cilindrata mentre sfrecciava nel centro abitato di Sant’Ermete a 107 chilometri orari. Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con decurtazione di sei punti e 543 euro di sanzione per il conducente dell’autovettura.



Complessivamente sono 133 i verbali per eccesso di velocità della Polizia locale della Valmarecchia nei mesi di marzo, aprile e maggio a seguito dei controlli effettuati sulle strade dei Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana.



Nel frattempo i controlli con postazioni fisse nei tre comuni della bassa Valmarecchia proseguono. In particolare le pattuglie della Polizia locale saranno presenti lungo la Statale Emilia, in via Tomba e in via Ugo Bassi per quanto riguarda il territorio di Santarcangelo. A Verucchio l’attenzione si concentrerà nuovamente sulla Strada Provinciale 258 Marecchiese, mentre nel territorio di Poggio Torriana lo scout speed entrerà in funzione in via Santarcangiolese e in via Collina.