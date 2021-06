Scatta divieto di entrare nei bar per un 53enne violento: sfregiò un uomo dopo una lite

Cronaca

Riccione

| 12:51 - 05 Giugno 2021

Eseguito un Dacur (Divieto diAccesso alle Aree Urbane) a un 53enne di Riccione, già noto alle forze dell'ordine, precedentemente arrestato dai Carabinieri per un'aggressione a danno di un uomo in un bar della Perla Verde, nella quale quest'ultimo era stato colpito e ferito da frammenti di un bicchiere di vetro che il 53enne gli aveva tirato adosso, subendo lesioni permamenti. Il Questore di Rimini ha disposto il provvedimento, notificato dalla Polizia, che impedirà al 53enne, pena reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa fino a 20.000 euro, di frequentare e stazionare nelle immedite vicinanze di bar e pub di tutta la provincia di Rimini. E' il primo Dacur a Riccione, ma dalla Questura trapela la firma di analoghi provvedimenti per alri casi di liti e risse avvenute in pubblici esercizi o locali.