Rimini, celebrazioni del 207° annuale dell’Arma dei Carabinieri: anno significativo, oltre 12mila reati

Attualità

Rimini

| 12:11 - 05 Giugno 2021

207 festa dell'Arma dei Carabinieri.



Ricorre oggi il 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di celebrare l’evento con la solennità del passato, ma si è preferita una simbolica cerimonia, svolta all’interno della Caserma intitolata al Cap. De Tommaso, sede della Legione Allievi Carabinieri, alla quale ha preso parte un ridotto numero di Autorità.



La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri da parte del Comandante Generale Gen C.A. Teo Luzi, e dei Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma, che hanno reso omaggio ai Caduti.



Celebrazioni anche a Rimini: il Comandante Provinciale Colonnello Mario La Mura e il Prefetto di Rimini dott. Giuseppe Forlenza hanno deposto una corona d’alloro presso la targa situata nel Comando Provinciale di via C. A. dalla Chiesa, per commemorare i Carabinieri che hanno sacrificato la loro vita per gli ideali di libertà e giustizia.



Anche quest’anno, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, la cerimonia si è svolta in forma molto ristretta, senza poter condividere un momento così importante per l’Arma insieme alla popolazione e ai rappresentanti delle istituzioni locali.



La festività rappresenta, come da tradizione, anche l’occasione per fare un consuntivo dei risultati conseguiti nella provincia.



L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un significativo impegno nelle attività di controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte dalle norme anti-COVID e al contrasto delle condotte irregolari; è stato un periodo denso di impegni e soprattutto di grandi responsabilità, che ha visto tutti i presidi territoriali dell’Arma adoperarsi per la collettività, con consapevole esposizione al rischio di contagio da parte di tutti i Carabinieri impegnati nei controlli svolti ininterrottamente sulle strade della provincia.



I servizi di vigilanza dedicati sono stati significativamente rinforzati, con l’impiego sulle strade dell’intera provincia di almeno 30 equipaggi giornalieri, che hanno controllato oltre 85.000 persone, sanzionandone circa 700 per l’inosservanza delle prescrizioni emanate dalle Autorità, mentre una cinquantina di esercizi sono stati contravvenzionati e 6 chiusi provvisoriamente per inottemperanza delle disposizioni.



Relativamente all’ordinaria attività operativa, il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini ha proceduto per un totale di 12.371 delitti, con una percentuale prossima all’80% del totale di quelli denunciati nell’intera Provincia.



Nel quadro della prevenzione dei reati che destano maggior allarme sociale e che incidono negativamente sulla “percezione della sicurezza” dei cittadini l’Arma ha posto in essere ogni utile iniziativa tesa a favorire un modello di sicurezza integrata con i cittadini e tutte le Forze di Polizia, con le quali la collaborazione e lo scambio informativo è sempre stato intenso, proficuo e leale.