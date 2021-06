Attualità

Riccione

| 10:00 - 05 Giugno 2021

Il tendone di viale Ceccarini.

Come da programma è stata effettuata la manutenzione al tendone di viale Ceccarini dove nelle ore notturne, per non intralciare il passaggio turistico, la Geat ha provveduto alla manutenzione del tendone del gazebo e alla rimozione della rete. Un intervento già preventivato di manutenzione necessario anche alla messa in sicurezza della struttura leggera.