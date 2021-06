Verso le elezioni, Confcommercio inizia il percorso d’ascolto dei candidati. A Cattolica con la candidata Foronchi

Attualità

| 18:18 - 04 Giugno 2021

Incontro con la candidata Foronchi a Cattolica.

La delegazione di Cattolica di Confcommercio della provincia di Rimini ha iniziato il percorso d'ascolto dei candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative incontrando la candidata della coalizione di centrosinistra, Franca Foronchi.



Durante l'incontro, il presidente di delegazione Giacomo Badioli insieme ai consiglieri, hanno affrontato vari temi, tra i quali quello fortemente sentito dei grandi investimenti messi in campo dalle attività presenti sul lungomare di Cattolica, anche giustificati dalla possibilità di ampliamento delle metrature delle attività esistenti. Gli imprenditori hanno voluto capire come i loro attuali sforzi potranno venire tutelati anche in futuro, avendo ampia rassicurazione.



La delegazione di Confcommercio ha poi sottolineato l'importanza di piazza De Amicis "come luogo destinato a punto di socialità e aggregazione giovanile. Importante - sottolinea la delegazione - mantenere più verde possibile, ma che questa area secondo Confcommercio andrebbe pensata come punto destinato alla socializzazione dei giovani, rendendola attrattiva con uno sviluppo anche al di fuori dei mesi estivi, facendola vivere 8 mesi l'anno per ampliare l'appeal di Cattolica e fare un passo importante verso la destagionalizzazione".



Sottolineando come anche in piazza Primo Maggio siano forti gli investimenti messi in campo in questi mesi dai privati creando in questa zona "un'ottima simbiosi tra pubblici esercizi e commercio", Confcommercio Cattolica auspica "un maggiore interesse alla riqualificazione dell'importantissimo asse commerciale cittadino che parte da piazzale Roosvelt e arriva proprio in piazza Primo Maggio passando per via Mancini e viale Bovio".