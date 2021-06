Il Capannone di Rimini: licenziati dal covid ricominciano con i prodotti biologici

Attualità

Rimini

| 17:55 - 04 Giugno 2021

L'azienda "Il Capannone".

Si sono costituiti il 9 ottobre scorso e stanno già pensando di espandersi, si parla de Il Capannone, la cooperativa agricola con sede a Rimini nata per offrire servizi agricoli e produrre e commercializzare i propri prodotti biologici.



Il Capannone conta 12 dipendenti, di cui 5 soci, e ha a disposizione 100 ettari di terreno. Di questi, 40 ettari sono coltivati a seminativo, mentre il resto con produzioni ortofrutticole, di cui buona parte (12 ettari) biologiche certificate. La cooperativa offre, inoltre, servizi per la manutenzione del verde e ha a disposizione un punto vendita vicino ai terreni, in via Orsoleto 138, in cui commercializza l’80% della propria produzione biologica (il restante è destinato al Centro agro alimentare della città, Caar riminese).



“La nostra produzione biologica è in parte frutticola con fragole, ciliegie, albicocche e frutti misti e in parte orticola, con pomodori, zucchine, melanzane, asparagi, ecc. - racconta la presidente della cooperativa Cinzia Amaducci -. Con parte dei nostri prodotti facciamo realizzare lavorati come marmellate, sughi e sott’oli sempre biologici, che poi rivendiamo nel nostro negozio”.



Il Capannone è un’azienda nata nell’anno del covid e dalle ceneri di un’altra azienda oggi in liquidazione. “Per dare continuità lavorativa ai dipendenti della vecchia azienda abbiamo deciso di costituire questa nuova cooperativa - continua la presidente -. Non è stato facile in piena pandemia, ma la passione per questo lavoro ci ha motivato. Essendo di nuova costituzione non abbiamo potuto usufruire di molte agevolazioni messe a disposizione delle aziende e il nostro negozio ha un po’ sofferto, soprattutto nella fase iniziale, quando doveva ancora farsi conoscere dalla comunità. Adesso inizia ad andare meglio e speriamo continui così perché abbiamo in programma di espandere il punto vendita e di creare un laboratorio in cui poter lavorare direttamente i nostri prodotti biologici per realizzare conserve e prodotti di qualità”.



Il punto vendita Il Capannone è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.