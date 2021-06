Torna Bellaria Film Festival, già oltre 120 candidature in 3 settimane

Attualità

| 15:22 - 04 Giugno 2021

38ma edizione Bellaria Film Festival.

È stato prorogato al 18 giugno il termine ultimo per le iscrizioni alla 39ma edizione del Bellaria Film Festival, in programma dal 22 al 26 settembre a Bellaria-Igea Marina (RN).

Dunque, Registi e filmmaker avranno a disposizione ancora del tempo per candidare il proprio documentario attraverso la piattaforma FilmFreeway e partecipare alla storica rassegna italiana dedicata al cinema documentario indipendente.

Oltre 120 le candidature già raccolte nelle prime tre settimane di apertura del bando, una conferma del crescente interesse per il festival anche nel panorama documentaristico internazionale: non c’è solo l’Italia tra i paesi rappresentati, ma anche altre nazioni tra cui Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Finlandia, Grecia, Polonia, Romania, Brasile, Iran, India, Federazione Russa.



La 39ma edizione del Bellaria Film Festival, promossa dal Comune di Bellaria-Igea Marina con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la direzione artistica di Marcello Corvino, conferma i valori dell’articolo IX della Costituzione Italiana (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) quali tematiche di riferimento che i documentari in competizione dovranno saper tradurre nel linguaggio audiovisivo.



Due le sezioni principali del concorso: Bei Doc, per lavori di qualsiasi formato prodotti dopo il 1 gennaio 2020, con durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti, e Bei Young Doc, per i giovani documentaristi under30.



Confermati per l’edizione 2021 il Premio “Luis Bacalov” per il documentario con la migliore colonna sonora e la menzione speciale “Pari opportunità” per i film che valorizzano le tematiche sociali.



Dettagli sul bando di concorso e modalità di iscrizione su: www.bellariafilmfestival.org

Qui la clip della 39ma edizione bit.ly/39BFF_clip