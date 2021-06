Una nuova "voce" per Morciano di Romagna, nasce Morciano.Radio

Attualità

Morciano di Romagna

| 14:48 - 04 Giugno 2021

Microfono radio (foto di repertorio).

Morciano di Romagna si prepara a dare "voce" al territorio.

E' tutto pronto per il debutto di Morciano.Radio, nata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e i ragazzi e le ragazze dell'associazione "La Torre - Giochi da tavolo & Gdr".

L'appuntamento è per sabato 5 giugno a partire dalle ore 18.30 con la prima diretta del nuovo progetto che si pone come obiettivo quello di dare voce al territorio di Morciano e della Valconca in tutti i suoi aspetti: storia, cultura, tradizioni, sport, scuola, cronaca. Insomma, tutto ciò che ogni giorno accade nella capitale della Valconca, coinvolgendo associazioni, società sportive e le varie realtà presenti.

La radio sarà attiva dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, con un ricco calendario di rubriche, programmi e approfondimenti accompagnati naturalmente da tanta buona musica. Per ascoltarla sarà sufficiente collegarsi al link: http://morcianoradio.airtime.pro/ (con smartphone, tablet o pc).

All'evento inaugurale prenderanno parte il sindaco Giorgio Ciotti e l'assessore Enrica Magnani, che racconteranno com'è nata l'idea della web radio e qual è il suo legame con il territorio, ma forniranno anche qualche anticipazione sugli eventi che animeranno l'estate morcianese nelle prossime settimane.

Spazio quindi ai ragazzi e alle ragazze che dal lunedì al venerdì conduranno le diverse rubriche che arricchiranno il palinsesto; alcuni esempi: un talk show incentrato sul mondo giovanile e su come è possibile trasformare il proprio hobby in lavoro, con tanti utili consigli di esperti e professionisti; un programma che accompagnerà i radioascoltatori alla scoperta del mondo dei giochi da tavolo e dei Gdr, con un focus sull'attività dell'Associazione "La Torre"; e ancora, un programma incentrato attorno alla storia e alle tradizioni di Morciano, con tante curiosità; si parlerà anche di cinema in collaborazione con Radio Talpa e il programma "Viaggio sulla luna". Sono in cantiere anche altre rubriche dedicate in special modo alle associazioni e allo sport.

Morciano.Radio è alla ricerca continua di nuove collaborazioni: persone con una storia da raccontare, una passione o un'esperienza da condividere, desiderose di far sentire la loro voce.



Per informazioni, rivolgersi a: latorreboardgames@gmail.com oppure telefonare al 351 508 1869 (Gabriele).