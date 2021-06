Rimini: a scuola suona l'ultima campanella dell'anno 

Attualità

Rimini

| 14:41 - 04 Giugno 2021

Ultima campanella anche nel riminese per gli studenti dalle elementari alle superiori. Va in archivio un anno scolastico estremamente complicato, contrassegnato per lunghi periodi dalla didattica a distanza o da quella in presenza a percentuali ridotte. Adesso l'attenzione si concentra sugli esami di maturità e sulla progettazione del prossimo anno scolastico. L'Ufficio scolastico regionale è da mesi al lavoro e l'unico obiettivo che ci si pone è quello di ricominciare al 100%, grazie anche ai vaccini che, dalle prossime settimane, saranno somministrati anche ai più piccoli. Anno scolastico terminato, ma non tutte le scuole chiudono: in molte, infatti, fino a tutto luglio sono state organizzate iniziative laboratoriali, anche per permettere il recupero di un po' di socialità agli studenti che sono stati più penalizzati dalle limitazioni dovute alla pandemia.