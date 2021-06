Nada, Concato, omaggi a Dalla e Graziani al sorgere del sole di Riccione: ecco le ‘Albe in Controluce’

Eventi

Riccione

| 16:04 - 04 Giugno 2021

Albe in Controluce 2021.

Frida Bollani Magoni inaugura la rassegna dedicata alla musica al sorgere del sole, sotto la luna di luglio, e dal 18 luglio al 29 agosto, al risveglio, la spiaggia di Riccione e il suo mare diventano un teatro a cielo aperto.

L’alba della Madonna del Mare con Fabio Concato e Pier Carlo Penta. Il risveglio della Notte Rosa con Le Dolce Vita e Riccardo Fogli e nel week-end di Ferragosto il concerto evento di Coma_Cose.



La musica abbraccia poi la poesia con Gio Evan e Nada. Infine l’omaggio a due indimenticabili cantautori: Ivan Graziani rivisitato dai figli Filippo e Tommy e le canzoni di Lucio Dalla interpretate da Xavier Girotto, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite.



Questi i grandi nomi di “Albe in controluce 2021”: sette appuntamenti, dal 18 luglio al 29 agosto, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d’eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d’Italia. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, è il frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione ed è pensato per un pubblico di tutte le età, ampio ed eterogeneo, la collaborazione con diverse realtà del territorio, della regione Emilia-Romagna e nazionali, sancisce anche quest’anno la volontà da parte dell’amministrazione di presentare una manifestazione unica nel suo genere che sappia combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa.



“Riccione è una città balneare-turistica che funziona oggi e funzionerà domani – così il sindaco di Riccione Renata Tosi - perché è riuscita a creare un prodotto e un brand riconoscibili a livello internazionale. È un patrimonio della nostra comunità da salvaguardare con scelte adatte e tagliate su misura per Riccione, come sono appunto le nostre Albe in controluce che grazie all'impegno e al talento di tanti artisti hanno creato qualcosa di nuovo e irripetibile”.



Entusiasta del programma anche Stefano Caldari, Assessore al Turismo: “Credo che Riccione anche quest'anno saprà dimostrare di saper proporre momenti di intrattenimento di qualità per un pubblico e un turismo di qualità. Sono molto contento quindi di dare il via alla presentazione della programmazione 2021 e sono certo che incontrerà i gusti di un pubblico variegato e interessato a passare bei momenti sulla nostra spiaggia”.



Le Albe in controluce 2021 cominciano con lo spettacolo dell’astro nascente della musica italiana, la giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante Frida Bollani Magoni che si esibirà in uno dei suoi primissimi concerti. In apertura della festa della Madonna del Mare, venerdì 16 luglio alle ore 21:30 nell’elegante cornice della Spiaggia del Sole 86-87, l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto, voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica. Frida, talento raro, reduce dall’emozionante esibizione al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, è stata anche ospite speciale della fortunata trasmissione televisiva Rai Via dei Matti numero 0, condotta dal padre, Stefano Bollani, e dalla riccionese Valentina Cenni.



Tra gli appuntamenti quella di domenica 25 luglio (ore 5:30, Samsara Beach), che sarà un’alba “poetica”, protagonista il poliedrico Gio Evan, giocoliere di parole e note, scrittore e poeta, filosofo e umorista, performer e cantautore, la sua arte è un viaggio continuo tra letteratura e musica. Artista trasversale con al seguito centinaia di migliaia di followers su Instagram e Facebook, ammiratori delle sue poesie e delle sue canzoni, che vengono condivise sui muri, incise sui banchi di scuola, sugli alberi e su ogni superficie immaginabile per poi viaggiare in rete sulle bacheche del popolo del web.



In calendario poi un appuntamento imperdibile e attesissimo sabato 14 agosto arriva a Riccione (ore 6:00, Samsara Beach) una delle più interessanti novità del panorama italiano, i Coma_Cose, band composta da Fausto Zanardelli (aka Fausto Lama) e da Francesca Mesiano (aka California). I due, che fanno coppia anche nella vita, sono una delle formazioni più note e amate nell'ambiente indie-pop italiano, tanto che alcune date del tour estivo Nostralgia, in partenza il 12 giugno, sono già sold out.



La domenica successiva, 22 agosto (ore 6:00, Fontanelle Beach 19), saluta l’alba la voce unica di una delle maggiori interpreti della musica italiana, Nada Malanima, nota ai più semplicemente come Nada.



La rassegna si conclude domenica 29 agosto (ore 6:00, Spiaggia 128) con L’anno che verrà, grande omaggio a Lucio Dalla di Xavier Girotto, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite. Tre personalità artistiche, tre culture musicali diverse, ricche e versatili: gli argentini Xavier Girotto e Natalio Mangalavite incontrano la voce di Peppe Servillo in uno spettacolo che inventa nuovi percorsi musicali.



La rassegna è promossa, curata e organizzata dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Cooperativa Bagnini Riccione e con gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.





Ph. Casalboni