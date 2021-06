Il network Bni sbarca anche in Valmarecchia. Obiettivo promuovere il territorio

Attualità

Novafeltria

| 14:01 - 04 Giugno 2021

Il gruppo conta 31 iscritti.

Gli imprenditori e i professionisti della Valmarecchia uniti per rilanciare il territorio e promuovere le sue eccellenze in tutta Italia e all'estero. E' questa la mission del capitolo Bni 'Montefeltro', partito alla fine del 2020, in piena emergenza Covid-19, sulla piattaforma Zoom. Una realtà che sta crescendo rapidamente e che è già riuscita a centrare alcuni importanti traguardi nonostante il periodo di incertezza legato alla pandemia.



“Il capitolo nasce come realizzazione di uno dei grandi sogni di Omar Marini, imprenditore e professionista di Novafeltria, che è stato supportato in questo dall'amico Davide Venturi: entrambi erano desiderosi di portare valore in quella che è la loro terra natale, la Valmarecchia, introducendo i principi e i valori del mondo BNI, il primo business network al mondo – spiega il presidente del capitolo, Tommaso Onofri -. Nel giro di poco tempo all'iniziativa si sono accodati altri imprenditori e professionisti, come Danilo Pavani, Gabriele Marani, Francesca Berardi. Il gruppo è cresciuto molto rapidamente e oggi, a pochi mesi dal suo insediamento, conta ben 31 iscritti, che rappresentano vari settori economici: dalla consulenza all'informatica, dal marketing all'accoglienza, dalla ristorazione al benessere passando per la salute, la comunicazione, i servizi e il turismo. I membri arrivano da Novafeltria, San Leo, Pietracuta, Santarcangelo, San Marino e da altri Comuni della vallata.



Tutti gli incontri al momento - spiegano in un comunicato - si svolgono attraverso la piattaforma Zoom, strumento efficace per lavorare in piena emergenza pandemica, ma non escludiamo che in futuro possano essere organizzati degli appuntamenti in presenza, qualora le leggi dovessero consentirlo. Gli imprenditori e i professionisti della rete Bni si riuniscono ogni settimana con l'obiettivo di incrementare il proprio volume di affari mediante una rete di referenze qualificate. In realtà però gli scopi che cerchiamo di perseguire sono molto più profondi e rispecchiano in pieno i valori di sussidiarietà ed economia sostenibile tipici del mondo Bni. Come capitolo Montefeltro, infatti, siamo impegnati nella promozione del territorio della Valmarecchia anche al di fuori dei nostri confini. Crediamo infatti che le eccellenze locali non abbiano nulla da invidiare a quelle di Regioni più blasonate, ed è questo il messaggio che vorremmo cercare di trasmettere. La nostra porta - concludono - rimane aperta per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della rete BNI e vorrebbero ampliare il proprio network grazie a relazioni qualificate”. Contatti: omarmarini86@gmail.com; +39 339 258 3522