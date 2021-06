Cattolica, disegni per i parchi cittadini: una festa per la premiazione del concorso per le scuole

Attualità

Cattolica

| 14:01 - 04 Giugno 2021

La premiazione.

“Sono veramente molto soddisfatto di questo progetto che ha visto coinvolti i ragazzi delle elementari, maestre e genitori. Ho visto tanto entusiasmo da parte degli studenti ed anche tanti sorrisi”. L’Assessore all’ambiente del Comune di Cattolica, Lucio Filippini, commenta con entusiasmo l’esperienza del percorso, voluto dall’Amministrazione Comunale, per assegnare un logo ed una frase identificativa a tutti i parchi e giardini cittadini.



Nella mattinata dello scorso 31 maggio sono stati consegnati i premi, quattro alberi da frutto che verranno piantumati nei giardini delle rispettive scuole, alle classi IIIª A della Scuola Repubblica, IVª A della Scuola Maestre Pie, IIIª B della Scuola Carpignola e IVª A della Scuola Torconca. Queste classi, nell’ordine, sono state le autrici degli elaborati premiati del “Parco delle Casette” (Via Fratelli Cairoli), Parco delle Farfalle (Via Castelfilardo), Parco del Capostazione (Piazza Sandro Pertini), Parco Passeggiata del Bastione (Via Sardegna).



“Personalmente - continua l’Assessore Filippini - mi sono divertito tanto durante l’assegnazione dei premi che, a dirla tutta, non sono classici e veri premi. Tutte le classi che hanno partecipato vedranno crescere il proprio albero ed il loro logo e la scritta scelta riprodotti nel totem informativo del parco a loro assegnato. Spero che il progetto possa concludersi il prossimo anno con i parchi che ancora mancano all’appello coinvolgendo ulteriori classi che non sono riuscite a partecipare in questo fine anno scolastico. Confido che il progetto possa proseguire con incontri di educazione ambientale, dedicati alla gestione di un parco oltre ad altri aspetti legati sempre al verde e alla natura”. I totem informativi contenenti le regole di comportamento nel parco, i disegni dei ragazzi e la frase indicativa, verranno posizionati nel mese di settembre nei rispettivi parchi.



La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Parco della Pace e vi hanno preso parte anche l’Assessore all’istruzione, Maria Luisa Stoppioni, e Valeria Belemmi, responsabile del Laboratorio di Educazione all’Immagine. I lavori sono stati esaminati da una commissione formata da volontari dei comitati di quartiere, coinvolti, in precedenza, anche nel censimento delle aree verdi. Gli elaborati selezionati e tutti quelli partecipanti rimarranno esposti presso il Palazzo del Turismo, di via Mancini, sino al prossimo 15 giugno.