Sedicenne ubriaco sviene a scuola, finisce in ospedale a Rimini

| 13:25 - 04 Giugno 2021

I carabinieri indagano sull’accaduto.

Alle 9 del mattino era ubriaco in classe, e quando l'insegnate l'ha fatto uscire in corridoio è collassato a terra svenuto. È accaduto questa mattina (venerdì 4 giugno) in un istituto superiore di Morciano, nel Riminese, dove un 16enne è stato soccorso per abuso di alcol e ora si trova ricoverato in ospedale. In un primo momento, secondo quanto ricostruito, all'insegnante in cattedra è sembrato un malessere passeggero, così lo studente è stato invitato a prendersi qualche minuto per una boccata d'aria in corridoio. Tuttavia quando il giovane è uscito è svenuto sotto gli occhi di compagni e professori. Dalla scuola è stato dato l'allarme e sul posto è arrivato anche un elicottero da Cesena ma il sedicenne aveva già ripreso conoscenza. I paramedici hanno deciso per un ricovero precauzionale all'ospedale di Rimini. A scuola sono arrivati i carabinieri di Morciano e di Riccione che indagano per capire chi abbia venduto alcol a un minore o se il ragazzo lo abbia assunto a casa e perché.