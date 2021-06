Baseball, c'è il Jolly Roger Grosseto sulla strada di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 13:16 - 04 Giugno 2021

Mauro Mazzotti.

C’è il Jolly Roger Grosseto sulla strada di San Marino per una terza giornata d’andata che conta già parecchio per la classifica del girone G. Domani a Serravalle, con playball di gara1 alle 15.30 e di gara2 alle 20, doppia sfida importante e con diversi motivi d’interesse. I toscani, che ne hanno vinte tre su quattro fin qui, sono l’avversaria più accreditata per il primato e sono guidati Jairo Ramos, un ex che sul Titano ha scritto la storia.

Doriano Bindi, qual è lo stato di forma della squadra?

“Stiamo bene, anche se ancora non siamo al massimo. Piano piano però cresciamo, siamo sulla strada giusta. Nel box i ragazzi hanno fatto turni più che discreti, sempre con concentrazione, mentre i lanciatori hanno centrato con buona continuità la zona dello strike”

Ti saresti aspettato, qualche anno fa, di ritrovare Jairo Ramos come manager avversario?

“Immaginavo che la sua strada potesse essere quella, poi lui ama Grosseto ed è in un posto dove può far bene”

Come valuti il BBC Grosseto?

“Squadra solida, quadrata. Dobbiamo stare attenti perché hanno buoni giocatori con esperienza e anche un monte di lancio con due stranieri, oltre che un Oberto che qua conosciamo bene”

Chi saranno i partenti per San Marino?

“Di Raffaele e Quevedo, per il resto valuteremo come sempre con l’andamento delle due partite”.