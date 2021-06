Nasce la Consulta della Bicicletta: sabato 5 giugno la presentazione al Bike Park Rimini

Attualità

Rimini

| 12:50 - 04 Giugno 2021

Giornata Internazionale della Bicicletta.

Sabato 5 giugno al Bike Park Rimini si celebra la Giornata Internazionale della Bicicletta (3 giugno) con una giornata che metterà al centro sostenibilità, mobilità lenta e volontariato. Un evento dal titolo Green Orange Loop che sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente la neonata Consulta della Bicicletta, ufficialmente istituita dal Consiglio Comunale di Rimini lo scorso aprile. Alla presentazione interverrà l’assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni e i rappresentanti delle associazioni che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla consulta.



L’iniziativa Green Orange Loop nasce dalla collaborazione tra le associazioni attive per la promozione della mobilità sostenibile e i volontari del TeamBòta, che saranno presenti alla velostazione dalle 9.30 per chi vorrà partecipare alla ‘spesa sospesa’: sarà possibile consegnare passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, prodotti per l'igiene, legumi, olio e altri prodotti che saranno donati alle oltre 200 famiglie sostenute dai progetti del TeamBòta.



Durante la mattinata saranno inoltre raccolte biciclette (in particolare da bambini) che verranno controllate e rimesse a nuovo dai ragazzi di Ciclofficina Rimini e Bike Park Rimini per il progetto “Ri-Ciclo, una bici per ogni bambino, nessun bambino senza bicicletta”, iniziativa solidale promossa dall'associazione FIAB Rimini - Pedalando e Camminando in collaborazione con le scuole elementari, la Ciclofficina Rimini e il Comune di Rimini.