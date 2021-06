Lavori al cavalcavia, chiuso per due settimane il casello di Rimini Sud

Attualità

Rimini

| 11:03 - 04 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la SS72 di San Marino, collegamento tra la Strada Statale e il piazzale esterno della stazione, sarà necessario chiudere la stazione di Rimini sud, dalle 6 di lunedì 7 alle 23 di domenica 20 giugno, in modalità continuativa, come di seguito indicato:

-sarà chiusa l'entrata della stazione di Rimini sud, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini nord o di Riccione;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Rimini sud, in direzione di San Marino.

In alternativa, chi è diretto verso San Marino, potrà percorrere la SS72 verso la SS16 adriatica e seguire poi le indicazioni per San Marino, sulla viabilità ordinaria.