Le telecamere di Melaverde a spasso per Cattolica e la Valconca

Cattolica

| 10:57 - 04 Giugno 2021

Ellen Hidding e Nicoletta Olivieri.

Melaverde "sbarca" a Cattolica. Domenica, 6 giugno 2021, la storica trasmissione Mediaset condurrà i telespettatori alla scoperta della Regina dell’Adriatico e del territorio della Valconca. L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle ore 11.50.

La troupe guidata da Elena Tiraboschi (figlia di Giacomo, storico ideatore di Melaverde che andò in onda per la prima volta 23 anni fa) ha esplorato la città soffermandosi in diversi punti. Tra i luoghi che si potranno ammirare in puntata vi sono lo storico porto di Cattolica, con la flottiglia peschereccia, la Casa del Pescatore ed il mercato ittico, la città vecchia ed il Museo della Regina, il vivaio dei mitili (in mare a circa 2 miglia dalla costa). Verranno trasmesse immagini provenienti anche dall'archivio fotografico del Centro Culturale Polivalente. Dalla foce del Conca, poi, le telecamere sono risalite verso l'entroterra, concentrandosi su flora e fauna. Uno sguardo alle attività di sostenibilità ambientale portate avanti dall'Acquario di Cattolica. Spazio alla produzione vitivinicola delle Cantine Enio Ottaviani ed al centro storico di Mondaino. Svago e relax con diverse attività, come il SUP, l'equitazione, e il cicloturismo. Immancabile il riferimento alle tradizioni culinarie con la classica piadina ad accompagnare grigliate di pesce, sardoncini, carne, salumi e squaquerone.

La puntata sarà condotta da Ellen Hidding che con Vincenzo Venuto condivide da anni l’impegno a Melaverde.

Dopo la messa in onda in prima assoluta di domenica, la trasmissione potrà essere rivista cliccando qui