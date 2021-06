Dante alla Torre Saracena, la Divina Commedia a Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:51 - 04 Giugno 2021

La Torre saracena di Bellaria Igea Marina.

"Com'occhio per lo mare. Dante e la lingua che non c'è”, questo il titolo dell’appuntamento che andrà in scena domani, sabato 5 giugno, a partire dalle 17.30 alla Torre Saracena di Bellaria Igea Marina.

In programma riflessioni, letture e ambientazioni sonore dalla Divina Commedia, un’occasione per immergersi nelle atmosfere del viaggio dantesco in una location del tutto originale.

Il viaggio di Dante Alighieri nell'aldilà e il racconto di quel viaggio, la Commedia, sono un'impresa inedita e rimasta unica nella storia della letteratura mondiale. L’omaggio di Bellaria Igea Marina passerà attraverso l’intervento di Serena Vandi, Ricercatrice e docente di letteratura italiana al St Hugh’s College di Oxford, una lettura scenica di Dany Greggio e l’ambientazione sonora di Andrea Alessi.

Prenotazione obbligatoria: 0541.343889 / biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it