| 09:17 - 04 Giugno 2021

Un weekend interamente dedicato ad una full immersion nell'ambiente con il WWF Rimini.

Sabato dalle 8.45 verrà pulito un tratto del torrente Conca. Seguiranno poi diversi appuntamenti e visite all'Oasi di Ca' Brigida di Verucchio.

Questo il programma:

Sabato 5 giugno mattinata

Nell’ambito della Giornata mondiale dell’ Ambiente, della campagna Fiumi e Plastic Free, l’Associazione WWF Rimini, promuove di concerto con WWF Young e Rotaract Club, la pulizia di un tratto del torrente Conca, in sponda sinistra, compreso tra l’invaso e la pista ciclopedonale, accessibile da Via Sant'Ilario

h. 08:45 Accoglienza e registrazione partecipanti

h. 09:00 Asportazione dei rifiu nell'Oasi del Conca lungo la riva sinistra dell'invaso tra l'osservatorio

faunistico e i tratti a valle e/o monte della diga lungo la ciclabile. Punto di incontro al parcheggio

dell'osservatorio faunistico in via S. Ilario, Misano A.

h. 11:45 Fine pulizia, conferimento rifiuti nei punti concordati e quantificazione raccolta

h. 12.00 Termine mattinata e trasferimento per gli interessatiti all’ Oasi WWF Ca’ Brigida di Via del grano,

333 a Verucchio per la 1^ giornata della Giornata delle Oasi WWF

e qui il programma prevede:

Sabato 5 giugno 2021 - pomeriggio presso l' Oasi WWF Ca' Brigida di Via del Grano, 333 a Verucchio.

13:00 pranzo al sacco

15:00 accoglienza visitatori

15:30 1^ visita guidata: Paesaggio, vegetazione e flora dell'Oasi (Loris - max 20 partecipanti)

17:30 2^ visita guidata: sui sentieri dell' Oasi (Stefano - max 20 partecipanti)

Domenica 6 giugno 2021 - intera giornata

09:00 accoglienza visitatori

09:15 escursione oltre i confini dell’Oasi

09:30 fare il volontario all' Oasi: Azioni concrete (max 30 partecipanti - 3 gruppi da 10)

12:00 rientro e pranzo al sacco

14:00 laboratorio api con visita all’apiario (Andrea - max 15 partecipanti)

15:30 1^ visita guidata: Paesaggio, vegetazione e flora dell'Oasi (Loris - max 20 partecipanti)

17:30 2^ visita guidata: le piante antiche e gli olivi dell'Oasi (Enrico - max 20 partecipanti)

19:00 termine giornata

(al momento è necessaria la dotazione personale di sicurezza quale la mascherina da utilizzare

quando vengono a mancare le distanze di sicurezza)

Verranno esposte alcune mostre del WWF

Stand WWF di benvenuto

Stand WWF il mercatino del libro usato naturalistico

Tutti i contributi e le donazioni raccolti verranno destinati ai progetti dell’Oasi.

E’ obbligatoria la prenotazione chiamando il 3888080785 (Claudio Papini) o inviando una mail a

wwfrimini@libero.it