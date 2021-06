Attualità

| 07:56 - 04 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

I comitati riminesi contro le antenne di telefonia fanno rete e si uniscono in un comitato “NOantennerimini” costituito dal comitato No antenna INA Casa; Comitato Palas “l’Astronave che Fuma”; Comitato Via delle Fosse; Comitato Via Ceccarelli; Comitato di Viserba Monte; Comitato Viserba Mare.

Sabato 5 giugno appuntamento con la manifestazione alle 10.30 in piazza Cavour con i rappresentanti del nuovo comitato.

"Negli ultimi tre anni il parco antenne è aumentato del 30% e, in Romagna, Rimini gode del primato di ospitarne il più alto numero, oltre 700" si legge nella nota del comitato "I comitati unti chiedono innanzitutto che venga aggiornato il regolamento comunale, fermo al 2020: esso rappresenta ancora una risorsa che se ben applicata favorirebbe la localizzazione delle nuove infrastrutture in modo più razionale nel rispetto dei “siti sensibili”.

Aggiornamento del regolamento comunale, catasto delle antenne, zonizzazione del territorio, rispetto dei siti sensibili, verifica delle autocertificazioni dei gestori telefonici, monitoraggio delle antenne installate per individuare quelle non conformi alle linee guida: queste le richieste dei comitati.