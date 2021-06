Pietracuta di San Leo: apre il nuovo poliambulatorio del benessere psicofisico

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 07:11 - 06 Giugno 2021

Valmamedica.



Anche Pietracuta di San Leo avrà un moderno poliambulatorio. Sabato 12 maggio apre infatti il poliambulatorio Valmamedica, centro medico altamente specializzato nella medicina improntata al benessere psicofisico.



Il centro, primo ed unico nel suo genere, è dotato di apparecchiature elettromedicali all'avanguardia e si prefigge l'obiettivo di essere punto di riferimento per la Valmarecchia, la provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino.



Sarà presente un equipe di professionisti che lavorano in maniera strutturata ed in squadra, per dare al paziente tutto il supporto di cui ha bisogno.



Dopo un'approfondita visita di medicina generale, il paziente verrà consigliato dai medici su quali siano le sue reali necessità per raggiungere il benessere psicofisico. A differenza dei tradizionali poliambulatori, a Valmamedica l'obiettivo è permettere al paziente di raggiungere o ritrovare il piacere della forma fisica e dell'equilibrio mentale; due fattori che devono necessariamente procedere di pari passo per star bene con se stessi e con gli altri.



Dopo un' attenta valutazione medica, verrà stabilito assieme al paziente, anche a seconda degli obiettivi che egli stesso si prefigge, quali sono i percorsi che dovrà seguire. I medici, i sanitari, il personale amministrativo rappresentano un "unicum" a disposizione di coloro che si affideranno a Valmamedica.



Un'equipe di professionisti seguirà il paziente, a seconda delle reali necessità, dal punto di vista della Medicina Estetica, della Nutrizione, delle Scienze dell'alimentazione e dietetica applicata, della Psicoterapia (individuale, di coppia, di famiglia o di gruppo).



La medicina estetica è la disciplina che si propone di attenuare e correggere difetti estetici come ad esempio rughe, perdita di tono muscolare, adiposità, cellulite, rilassamento cutaneo e smagliature.



Il medico estetico si avvale di apparecchiature all'avanguardia (non invasive), che permettono di ottenere risultati naturali e duraturi nel tempo.



Queste metodiche permettono di ottenere effetti e vantaggi anche sotto l'aspetto della medicina generale: drenaggio dei liquidi in eccesso, produzione di collagene "self" e diminuzione del tessuto adiposo "cattivo".



Presente anche il Medico per la Chirurgia Estetica per consulenze per i casi particolari.



Il servizio di ostetricia fornirà consulenze pre e post menopausali, per l'assistenza alla gravidanza ed al post-parto, per la rieducazione del pavimento pelvico, per l' incontinenza urinaria ed altro.



Inoltre, in collaborazione con la Fisiodomus, sarà presente un'equipe di affermati fisioterapisti e masso-fisioterapisti che, anche con l'ausilio di apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, si dedicherà al paziente (troppo spesso liquidato in maniera frettolosa e non con l'accuratezza del caso) con tutta l'attenzione che esso merita nei trattamenti e nella riabilitazione.



Ci sarà anche il servizio di osteopatia. L'osteopata considera l’essere umano come l’unità di corpo, mente e spirito ed attraverso la sua valutazione, fatta di palpazione ed analisi della postura, individua i distretti corporei in disequilibrio dove sono presenti disfunzioni di mobilità dei tessuti che possono influenzare lo stato di salute della persona. Su di essi interviene per ripristinare il miglior stato di salute possibile.



Il Poliambulatorio Valmamedica si trova a Pietracuta di San Leo (RN) Piazza Enrico Berlinguer, 4/5 telefono 0541/454048 mobile 3801866666 email valmamedica@gmail.com