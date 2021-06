Ciclismo e sana alimentazione allungano la vita

Sanità

| 18:58 - 03 Giugno 2021

Ciclisti.

Secondo una recente ricerca scientifica pubblicata su International Journal of sport medicine, condotta da un team di ricerca norvegese, avrebbe dimostrato che più si pedala intensamente e più si allunga la vita, grazie alla riduzione delle malattie cardiache. Secondo lo studio, le donne ricaverebbero circa 3 anni in più, mentre gli uomini guadagnerebbero dai 4 ai 5 anni. Gli esperti Norvegese avrebbero dimostrato anche che i corridori professionisti vivono otto anni in più rispetto agli atleti di altre discipline sportive. Secondo l’organizzazione mondiale della sanità in europa muoiono per sedentarietà circa 2 milioni di persone all’anno.



Oltre all'attività motoria è importante anche una buona e sana alimentazione, mangiare bene aiuta ad invecchiare meglio e a vivere più a lungo. Questo non significa sottoporsi a massacranti diete, fatte di sforzi immani ed insopportabili privazioni, ma scegliere i prodotti alimentari giusti. Molti cibi sono ricchi di sostanze antiossidanti naturali in grado di proteggere la salute. Alimentazione corretta è anche efficace prevenzione. Malattie cardiovascolari e tumori si possono prevenire a tavola. È molto importante, quindi, scegliere una dieta equilibrata. La salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che mangiamo.