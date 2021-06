Mimmo Paladino in mostra a San Marino per l’Arma dei Carabinieri

Eventi

Palazzo Graziani, a San Marino, ospiterà dal 7 al 30 giugno la mostra 'Eroi del quotidiano. Mimmo Paladino per l'Arma dei Carabinieri', che espone le tavole realizzate dall'artista per l'edizione 2020 del calendario dell'Arma, accompagnate dai testi della scrittrice Margaret Mazzantini, dedicata a raccontare il quotidiano eroismo dei Carabinieri. La mostra itinerante, già ospitata in varie sedi espositive tra cui le Gallerie d'Italia a Milano, la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Arezzo, l'Ape Arti Performance Museo di Parma ed il MAMBo di Bologna, organizzata dal Comando Generale dell'Arma, è promossa dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dal Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, con il supporto degli Istituti Culturali, per sottolineare l'importanza strategica della collaborazione fra Corpo della Gendarmeria e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del primo centenario del distaccamento dei Carabinieri nella Repubblica di San Marino. Il calendario, pubblicato dal 1928, con un'unica interruzione dovuta alla seconda guerra mondiale, è un oggetto di culto per molti collezionisti e viene stampato con una tiratura che supera il milione di copie. La particolare edizione del Calendario 2020 in esposizione vede protagonisti l'artista di transavanguardia Mimmo Paladino, tra i massimi pittori e scultori italiani contemporanei (le sue opere sono esposte in musei internazionali come il Metropolitan Museum di New York) con tavole dense di riferimenti ai maestri senesi, ai mosaici di Ravenna e all'arte rinascimentale, e Margaret Mazzantini, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello.