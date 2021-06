Bellaria Igea Marina, arriva Rai1 per i concerti alla "Flower Arena"

Attualità

| 17:52 - 03 Giugno 2021

Venerdì 4 giugno Bellaria Igea Marina ospita la troupe televisiva di Rai 1 in onda sul primo canale calle ore 9.08 con il programma “Uno Mattina”. Il servizio condotto dalla giornalista Patrizia Angelini, inviata del TG1 e di “Uno Mattina” verterà sulla presentazione dei concerti presso la “Flower Arena” di Bellaria Igea Marina che inizieranno questo sabato, 5 giugno 2021 con Umberto Tozzi “Songs”: primo concerto Covid free in presenza. Interverranno durante il programma il Presidente di Fondazione Verdeblu, ente organizzatore dei concerti ed eventi targati “Flower mood” di Bellaria Igea Marina e la giovane star Riccardo Marcuzzo in arte Riki, celebre cantante della 16° edizione del talent “Amici di Maria De Filippi.