Meteo: alta pressione fino a sabato sul riminese, poi più variabilità

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 03/06/2021 ore 15:45



La presenza di un campo d’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, in consolidamento tra giovedì e venerdì, è garanzia di tempo stabile almeno fino a sabato. L’avvezione calda associata all’anticiclone porta un rialzo termico con valori osservati alle ore 15:00 del 3 giugno 2021 attorno ai 23 gradi lungo la costa e fin sui 27/29 gradi su pianura e primo entroterra. Sui rilievi valori tra 23 e 25 gradi. Da sabato il cedimento del campo barico, sotto la spinta di una piccola onda depressionaria, apporterà più variabilità, specialmente sui rilievi e poi, nella giornata di domenica, anche sulla fascia pianeggiante e costiera.



Venerdì 4 giugno

Stato del cielo: sereno con modesti cumuli pomeridiani in Appennino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 13 e 16 gradi, massime attorno ai 24 gradi sui rilievi, mentre altrove saranno comprese tra i 24 gradi della costa e i 29 gradi di pianura e primo entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Radiazione UV massima: 9 (molto elevata).

Attendibilità: molto alta.



Sabato 5 giugno

Stato del cielo: inizialmente nuvoloso ma con tendenza a schiarite ampie tra pianura e costa a partire dalla seconda parte di mattinata, con buon soleggiamento; permanenza di addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore pomeridiane, in estensione serale a pianura e costa.

Precipitazioni: sui rilievi possibili già in mattinata, in forma isolata e di debole intensità e più probabili nelle ore pomeridiane, quando potranno assumere anche carattere di rovescio; su pianura e costa generalmente assenti fin sul tardo pomeriggio, poi aumenterà la probabilità, col passare delle ore, di qualche veloce sconfinamento dei rovesci presenti nell’entroterra.

Temperature: minime comprese tra 14 e 18 gradi, massime attorno ai 24 gradi sui rilievi, mentre altrove saranno comprese tra i 25 gradi della costa e i 29 gradi di pianura e primo entroterra.

Venti: da sud-ovest, generalmente deboli su pianura e costa, fino a moderati nell’entroterra.

Mare: calmo.

Radiazione UV massima: 7 (elevata).

Attendibilità: alta.



Domenica 6 giugno

Stato del cielo: nuvolosità variabile al mattino con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi e schiarite su pianura e costa. Sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore pomeridiane, in estensione a pianura e costa entro sera.

Precipitazioni: nottetempo possibili piogge di breve durata in forma sparsa sul territorio; nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità sulla fascia collinare ed appenninica, con sviluppo di rovesci e locali temporali, in possibile sconfinamento su pianure e costa tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime attorno ai 18 gradi sui rilievi, mentre altrove saranno comprese tra i 21 gradi della costa e i 24 gradi dell’entroterra.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV massima: 6 (elevata).

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: nella giornata di lunedì 7 giugno il territorio riminese risentirà ancora della variabilità apportata dall’ondulazione atlantica, con instabilità a sviluppo diurno sui rilievi e in possibile sconfinamento tra tardo pomeriggio e sera anche sul tratto pianeggiante e costiero. Da martedì 8, la progressiva ripresa del campo barico sul Mediterraneo andrà a favorire maggiore stabilità, con schiarite più ampie su pianura e costa e ancora qualche addensamento, associato a possibili precipitazioni, sui rilievi, con probabilità di precipitazioni in progressivo calo. Temperature in ulteriore lieve flessione lunedì, specie nei valori massimi a causa del ridotto soleggiamento, poi in graduale ripresa da martedì, sempre su valori prossimi alla media del periodo.

www.centrometeoemiliaromagna.com

