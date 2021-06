Coronavirus: 21 nuovi casi nel riminese, nessun decesso. Tre in tutta la regione

Attualità

Rimini

| 17:10 - 03 Giugno 2021

Coronavirus dati 3 giugno 2021.

A Rimini si registrano 21 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui 9 sintomatici. Rimane invariato a 6 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva , nessun decesso per il nostro territorio, 3 in tutta la Regione.



232 sono i casi in più in regione rispetto a ieri, su un totale di 7.156 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,2%, non indicativa della tendenza reale perché rapportata al minor numero di tamponi effettuati nei giorni festivi.



Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.536 a Piacenza (+12 rispetto a ieri, di cui 5 sintomatici), 28.184 a Parma (+27, di cui 21 sintomatici), 46.760 a Reggio Emilia (+19, di cui 12 sintomatici), 65.362 a Modena (+21, di cui 11 sintomatici), 81.998 a Bologna (+39, di cui 20 sintomatici), 12.585 casi a Imola (+4, di cui 2 sintomatici), 23.097 a Ferrara (+13, di cui 3 sintomatici), 30.348 a Ravenna (+27, di cui 18 sintomatici), 16.934 a Forlì (+24, di cui 21 sintomatici), 19.455 a Cesena (+25, di cui 19 sintomatici) e 36.106 a Rimini (+21, di cui 9 sintomatici).