Avvicinamento al lavoro, ma anche opinioni e creatività: un focus sulle politiche giovanili di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 16:02 - 03 Giugno 2021

L'assessore Michele Neri.

Novità importanti per il mondo giovanile di Bellaria Igea Marina. Il centro culturale Kas8 Factory ha anzitutto completato di recente la seconda edizione del progetto “Inventi Diventi”. Sostenuta anche dalla Regione Emilia Romagna, l’iniziativa si è svolta da inizio marzo al mese di maggio, prevedendo tra gli altri alcuni appuntamenti online: obiettivo, instradare i giovani al mondo del lavoro, a partire da quel “lavoro nel lavoro” rappresentato dalla ricerca di un’occupazione.

Quindici i ragazzi di Bellaria Igea Marina che vi hanno preso inizialmente parte: tutti di età compresa tra i 20 e i 27 anni, per lo più alla ricerca del loro primo lavoro. Otto di loro hanno seguito interamente il percorso formativo ed hanno trovato un inquadramento per la prosecuzione nella ricerca. “Ragazzi che stanno effettuando colloqui di orientamento al lavoro al fine di un inserimento in tirocini formativi”, spiega l’Assessore alle Politiche giovanili Michele Neri, “che si svolgeranno sul territorio grazie ai partner del progetto: dalla Polizia Municipale a RomagnaBanca, ma anche il Valloni, AB Method e la stessa Associazione 2000Giovani che gestisce il Kas8. Quel che più è importante è un approccio di orientamento qualitativo, incentrato sulle competenze del ragazzo e finalizzato a un futuro lavorativo soddisfacente e motivante.”