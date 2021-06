Il team della rivista ‘bici.PRO’ al Giro d’Italia con un’auto riminese grazie a Marcars Seat

Attualità

Rimini

| 15:41 - 03 Giugno 2021

La riconsegna dell'auto.

Con la conclusione del Giro d'Italia, il team di bici.PRO, il primo portale italiano dedicato interamente al ciclismo, riconsegna l’auto che lo ha accompagnato in ben tre settimane di competizione. Questo è il primo tour completato nella giovanissima storia di bici.PRO. La vettura è stata fornita da a Marcars SEAT Rimini, di Marco Ciavatta “vera e propria istituzione in Romagna... ma non solo” dicono da bici.PRO -. Abbiamo avuto il piacere di portare "a spasso" per l'Italia (5.000 Km in 21 giorni) una macchina confortevolissima: una Seat Tarraco nell'allestimento a sette posti Xcellence (2.000 TDI x cambio automatico 7 marce 4Drive x 200 cavalli) che ha reso ancor più piacevole il nostro Giro”.