Santarcangelo: colonnina danneggiata, tempestivo intervento di messa in sicurezza 

| 14:53 - 03 Giugno 2021

Il manufatto danneggiato.

Il manufatto di piazza Marini, contenente alcuni quadri elettrici, contatori al servizio del mercato settimanale del venerdì e utilizzato in occasione di altri eventi, è stato danneggiato, quasi sicuramente in seguito a un urto durante una manovra all’interno del parcheggio, venerdì 28 maggio verso sera. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia locale e successivamente i tecnici di Enel e dell’Amministrazione comunale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il manufatto oltre a verificare la funzionalità dell’impianto. I Servizi tecnici comunali hanno quindi provveduto a richiedere un preventivo di spesa per la sistemazione del manufatto, che verrà ripristinato nella giornata di domani (venerdì 4 giugno).