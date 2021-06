Si schianta e vola contro un'auto parcheggiata: 35enne in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca

Riccione

| 13:15 - 03 Giugno 2021

La moto del 35enne ferito in viale Torino a Riccione.

Un impatto terribile, con un 35enne sbalzato dalla sella della sua moto a metri di distanza sull’asfalto e ricoverato d'urgenza in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi (giovedì 3 giugno) in viale Torino a Riccione. Secondo una prima ricostruzione, un furgone, stava procedendo in direzione Cattolica quando ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio davanti al ristorante "La Mulata" . Una manovra che ha causato il sinistro con una moto Ducati di grossa ciclindrata. Il motociclista ha impattato prima contro il muso del furgone per poi finire con il corpo contro il lunotto di un'auto in sosta. Immediato l'intervento degli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica.