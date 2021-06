Vela, sulle acque di Rimini va in scena la Rs21 Cup

Sport

Rimini

| 13:03 - 03 Giugno 2021

La regata sarà il primo atto di una serie di 4 che culminerà con il campionato europeo a Malcesine.

Al via da Rimini questo fine settimana la Rs21 Cup, il circuito riservato alla nuova classe Rs21 che culminerà a ottobre con il campionato europeo a Malcesine.



Dal 4 al 6 giugno ad ospitare il primo appuntamento della RS21 Cup sarà lo Yacht Club Rimini. La regata sarà il primo atto di una serie di 4 che culminerà con il campionato europeo a Malcesine, per l’organizzazione della Fraglia Vela Malcesine, dal 20 al 23 ottobre.



“La Rs21 (nuova imbarcazione monotipo a chiglia sportive e leggere, studiata per coniugare stabilità e facilità di conduzione con performance esaltanti) sta avendo molto successo e il calendario delle regate presenti in Europa ci dà la misura della crescita di questa classe. Oltre l’Italia, questa nuova classe sta andando molto bene in Scandinavia, Spagna, Svizzera, Estonia alla Bulgaria alla Polonia. – racconta Francesco Zimelli dello Yacht Club Rimini – Per lo YCR è un onore poter ospitare questa regata, Rimini è una delle 4 località scelte in Italia e arriveranno velisti da tutta la penisola”.

Le regate della Rs 21 Cup avranno due classifiche: una puramente Corinthian solo con velisti Gruppo 1 e una Open dove il timoniere deve essere Gruppo 1 (dilettanti che non ricevono alcun compenso) ma il resto dell’equipaggio può essere composto da velisti professionisti del gruppo 3 (elite). Contrariamente a molte altre classi non ci sono limiti nel peso dell’equipaggio che deve essere di un numero minimo di tre persone. La Rs 21 Cup è un trofeo perpetual, disegnato da Code Zero e Negri Nautica che rappresenta la prua della barca e premierà il vincitore della classe Open. Sarà realizzato da Persico Group (quello che ha costruito Luna Rossa) in alluminio e carbonio. Il detentore lo conserverà per un anno per poi consegnarlo al suo successore. Per la classe Corinthian è previsto un trofeo diverso.

ACCADEMY

La classe, per catturare nuovi armatori e per migliorare l’esperienza di chi ha già scelto un Rs21 organizza un’Accademy che seguirà il calendario delle regate e non solo. Gli istruttori saranno tre coach tra i migliori che si possano trovare in Italia il più noto è Gabriele (Ganga) Bruni, il capo allenatore dei Nacra 17, la classe dei catamarani volanti che a Tokyo vedrà impegnato bi campione del mondo Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti. Bruni si alternerà con Niccolò Bianchi velista professionista e allenatore specializzato nelle barche High Performance ed Enrico (Chicco) Fonda velista professionista con due campagne olimpiche e svariati titoli internazionali.

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Il cantiere Rs è rinomato per l’attenzione alle correte pratiche ambientali e l’Rs21 fa un passo avanti nella cura di questa tradizione. Nella costruzione c’è grande uso di plastiche riciclate, la forma della coperta è studiata per poter mettere uno scafo sopra l’altro in modo da ottimizzare sia il trasporto che il rimessaggio invernale. Non si può non definire rivoluzionaria l’idea di dotare l’Rs21 di un motore elettrico a scomparsa. Indispensabile per il rientro in porto, soprattutto quando il vento cala definitivamente, il motore così integrato ha un’autonomia di sei miglia e si ricarica velocemente. Infine la classe Rs21 sostiene One Ocean Foundation, la fondazione nata nel 2017 con l’impegno di operare a livello mondiale per la salvaguardia dell’ ecosistema marino che ha tra i suoi Ambassador Max Sirena, Vasco Vascotto, Paul Cayard, Mauro Pelaschier, Ganga Bruni, il team Young Azzurra e anche la sciatrice Federica Brignone.

Dopo la data riminese la Rs21 Cup prosegue il 2 e 4 luglio a Cala dei Medici, il 24 e 26 settembre a Torbole (Campionato Italiano) e il 20-23 ottobre Malcesine (Campionato europeo).