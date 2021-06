VIDEO Grave scontro tra auto e scooter in zona Grotta Rossa, interviene l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 12:14 - 03 Giugno 2021

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi (giovedì 3 giugno) a Rimini. Forse una mancata precedenza ha causato lo scontro tra uno scooterone di grossa cilindrata (Suzuki Burgman) guidato da un uomo e una Yaris guidata da una donna. E' successo in via della Grotta Rossa. Lo scooter stava procedendo in direzione Rimini quando, al momento della svolta in via Del Gatto, è stato centrato dall'auto che stava svoltando a sinistra e, probabilmente, non gli ha dato la precedenza. La moto si è schiantata contro il muso destro della macchina. L'uomo in sella allo scooter è stato portato in ospedale a Cesena in elisoccorso. Per i rilievi sul posto una pattuglia della Polizia Locale. Il traffico sulla via della Grotta Rossa è stato interrotto per permette i soccorsi e le verifiche sulla dinamica.