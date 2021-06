Rimini, la spesa sospesa incontra la giornata della bicicletta con Team Bota

Attualità

| 10:49 - 03 Giugno 2021

Team Bota al Bike Park.

In occasione della Giornata Internazionale della Bicicletta (3 giugno) e della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno), il “cerchio arancione” della spesa sospesa riminese si tinge di verde. Dalla collaborazione tra il TeamBòta e le associazioni e community che lavorano per la mobilità sostenibile nasce: "Green Orange Loop!"

L’evento si svolgerà sabato 5 giugno presso il Bike Park Rimini, velostazione della città, che ospita un parcheggio custodito per le biciclette, ma che offre anche la possibilità di noleggio bici e cargo bike, deposito bagagli, un’officina ciclo meccanica, lavanderia e bar.

Dalle ore 9.30 sarà possibile consegnare presso il piazzale esterno del Bike Park la propria "spesa sospesa". Passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, prodotti per l'igiene, legumi, olio... Tutti gli alimenti raccolti saranno donati alle oltre 200 famiglie sostenute dai progetti del TeamBòta.

Green Orange Loop sarà anche l'occasione per celebrare la Giornata Internazionale della Bicicletta (3 giugno) mettendo al centro sostenibilità e mobilità lenta.

Per questa ragione durante la mattinata saranno raccolte biciclette (in particolare da bambini) che verranno controllate e rimesse a nuovo dai ragazzi di Ciclofficina Rimini e Bike Park Rimini per il progetto Ri-Ciclo.

“Ri-Ciclo, una bici per ogni bambino, nessun bambino senza bicicletta” è una iniziativa solidale promossa dall'associazione FIAB Rimini - Pedalando e Camminando in collaborazione con le scuole elementari, la Ciclofficina Rimini e il Comune di Rimini.

L’idea è quella di recuperare le tante piccole bici inutilizzate, spesso abbandonate nei garage ma ancora funzionanti, per donarle ai bambini che non possono acquistarne una.

Le biciclette donate saranno adeguatamente revisionate/riparate secondo Codice della Strada dai ragazzi della Ciclofficina e verranno quindi consegnate a chi ne avrà bisogno in base alle richieste pervenute alle insegnanti delle classi partecipanti al progetto.

Alle ore 11.00 Green Orange Loop sarà anche l’occasione per la presentazione della neonata Consulta della Bicicletta del Comune di Rimini, organismo consultivo che andrà ad affiancare l’Amministrazione nella definizione delle scelte che riguardano la mobilità pedonale e ciclabile.

Tra gli obiettivi della Consulta fornire all’Amministrazione Comunale pareri e sostegno alla realizzazione di indirizzi ed interventi sulla mobilità sostenibile, sostenere politiche per l'utilizzo della bicicletta e mezzi alternativi all’auto, costituire un punto di riferimento nella partecipazione cittadina e nella pianificazione di progetti a tutela degli utenti deboli della strada e della vivibilità dello spazio pubblico.

L’evento è patrocinato dal Comune di Rimini e organizzato da: TeamBòta ODV, Rimini Loves Bike, Ciclisti Urbani Rimini, FIAB Rimini - Pedalando e Camminando, Legambiente Valmarecchia, Ciclofficina Rimini, Ippogrifo, Uisp Comitato territoriale Rimini, Urbico, Bike Park Rimini.