Calcio Eccellenza, il Borgo San Donnino promosso in serie D

Sport

Rimini

| 21:11 - 02 Giugno 2021

Col poker in trasferta ai danni del Castenaso (0-4) il Borgo San Donnino sale in serie D centrando un traguardo storico con una giornata di anticipo. La formazione emiliana, nel 2009 in Terza categoria, ha collezionato la nona vittoria consecutiva che ha portato il vantaggio in classifica sulla Piccardo Traversetolo a +5. Una partita messa in cassaforte già nel primo tempo: tre gol in poco più di 20 minuti e nella ripresa il Borgo ha controllato il match realizzando il poker in contropiede. Da record la difesa (appena 4 gol subiti). La città di Fidenza risale in serie D dopo in sei anni dopo l’ultima volta (2014-15), anche se in realtà per il Borgo è la prima in assoluto.