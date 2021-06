Calcio D, il Fiorenzuola si fa rimontare: dal 2-4 al 4-4 a Correggio

Sport

Rimini

| 18:23 - 02 Giugno 2021

Nel Girone D pirotecnico pareggio per 4-4 tra Correggese e Fiorenzuola in una girandola di emozioni. Alla squadra di mister Tabbiani non bastano il poker di reti di bomber Bruschi e il 2-4 al 74’ per ottenere più di un punto (12' Bruschi, 18' aut. Ferri, 19' Villanova, 44' Bruschi, 46' p.t. Bruschi, 64' Bruschi, 75' Landi, 86' Diallo).

La leader Aglianese mantiene dunque il +1 in classifica (64 contro 63 punti e il Lentigione insegue a 61 e nei prossimi due turni si giocano Aglianese-Lentigione e Lentigione-Fiorenzuola). Resta solo una gara da recuperare, Correggese-Forlì della ventiquattresima giornata.

Intanto giovedì si saprà se mister Luca Tabbiani sarà ammesso al corso Uefa A di Coverciano che dà diritto ad allenare in serie C (altra possibilità per il tecnico è guidare il Fiorenzuola in caso di promozione del club in terza serie). Tra i tecnici che hanno fatto domanda c'è anche Simone Lilli.