Santarcangelo, auto abbatte colonnina Enel. Riposizionata, ma "è ancora insicura"

Santarcangelo di Romagna

| 16:04 - 02 Giugno 2021

La sicurezza è "slow" a Santarcangelo. Con queste parole il consigliere di opposizione Domenico Samorani lamenta la situazione della colonnina Enel in piazza Marini: dopo un incidente (un'automobile in retromarcia l'ha abbattuta, facendola cadere su un'altra vettura parcheggiata), è stata riposizionata attraverso il verricello, ma ora è "semplicemente incerottata e appoggiata alla base di cemento senza essere isolata da transenne e cartelli di pericolo", scrive il consigliere. La colonnina "resta pericolante" senza che i cittadini siano adeguatamente avvertiti del pericolo. Attacca Samorani: "Santarcangelo si conferma il comune con giunta molto loquace e colorita di promesse, ma al tempo stesso very very slow nelle risposte concrete che deve ai cittadini, nonchè ai turisti, attratti dal paese grazie a ciò che la natura ci ha donato, senza alcuno merito per chi non sa custodirla e renderla sicura e accessibile".