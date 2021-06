Tennis, 'Windtre Rimini': Longo, Ottaviani e Giovagnoli al tabellone principale U12

Sport

Rimini

14:11 - 02 Giugno 2021

Avanza al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani.

Nell’Under 12 maschile si qualificano per il tabellone principale tre giocatori di casa, Daniele Longo, Marco Giovagnoli e Christian Ottaviani, oltre a Pietro Bonfè (Tc Valmarecchia). Turno di qualificazione: Christian Ottaviani-Alessandro Damiani 6-1, 6-0, Daniele Longo-Emmanuele Bomba 6-2, 6-1, Marco Giovagnoli-Matteo Berardi 6-0, 6-2. Si qualifica anche Pietro Bonfè. Ora il main-draw che vede nel ruolo di principali teste di serie Beniamino Savini (Ct Ippodromo Cesena), Francesco Muratori (Ct Rimini), Enea Vinetti (Ct Cervia) e Riccardo Colombi (Ct Gambettola).

Nell’Under 12 femminile subito a segno Sofia Baldani (Tennis Club Riccione). 1° turno: Sofia Baldani-Adele Baldazza 6-4, 6-1.

Under 10 maschile, 1° turno: Denis Moroni-Elia Sabatini 6-3, 6-1. 2° turno: Lorenzo Gambaccini-Giacomo Guerrini 6-0, 6-0. Under 10 femminile, 1° turno: Bianca Cecchini-Micol Isidori 4-6, 6-4, 10-3.