Novafeltria: dottor Arduini e il luogotenente Petrini premiati come Cavalieri della Repubblica

Attualità

Novafeltria

| 13:54 - 02 Giugno 2021

La consegna delle onorificenze al dottor Arduini e al luogotenente Petrini (foto 1 e 2). Nella foto 3 il sindaco Zanchini durante le celebrazioni del 2 giugno a Novafeltria.



Tra i tredici nuovi cavalieri della Repubblica del territorio riminese, premiati in piazza Cavour a Rimini, ci sono anche due novafeltriesi. Il primo è Corrado Arduini, direttore della Medicina Interna e Lungodegenza dell'ospedale Sacra Famiglia. Laureato nel 1987 in medicina, specializzato in medicina interna cinque anni dopo, Arduini ha iniziato come medico di famiglia, operando sul territorio per dieci anni. Dopo un periodo di esperienza all'estero, nel 1996-97, in un ospedale missionario, Arduini è entrato a far parte dell'organico del reparto di Medicina Interna e Lungodegenza.



L'onorificenza oggi (mercoledì 2 giugno) è stata consegnata anche al Luogotenente dei Carabinieri di Novafeltria, Giuseppe Petrini. In Piazza Cavour, in rappresentanza del comune di Novafeltria, era presente il presidente del consiglio comunale, Lorenzo Cantori. Nel contempo anche in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria si sono tenuti i festeggiamenti della Festa della Repubblica, con una cerimonia che ha riscontrato una forte partecipazione, nel rispetto delle normative anti Covid.