| 13:16 - 02 Giugno 2021

Ieri sera (martedì 1 giugno) la Polizia ha effettuato controlli in un locale del lungomare di Rimini, ritrovo di giovani. Gli agenti hanno notato assembramenti di clienti nella zona della cassa, nel bar e nel giardino, inoltre c'erano tavoli, non distanziati di almeno un metro, con più di quattro persone, in violazione delle ultime disposizioni. Inoltre nel locale mancava il cartello con la capienza massima di persone ammessa all’interno. Sono scattate così le sanzioni per il titolare.