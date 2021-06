Volo Ryanair per Cracovia inaugura la stagione estiva dell'aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:57 - 02 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Riprende ufficialmente oggi (mercoledì 2 giugno) la stagione estiva dei voli dall’aeroporto Federico Fellini di Rimini, con il primo volo Ryanair per Cracovia, che prevede 38 passeggeri in partenza e 144 in arrivo. Lo comunica Airiminum 2014, società di gestione dell’aeroporto di Rimini. “I voli Ryanair proseguiranno poi con destinazione Kaunas (venerdì 4 giugno) e dal 15 giugno per Londra (martedì e sabato), Varsavia (lunedì e venerdì) e Cagliari (lunedì e giovedì) a cui si aggiungerà Lussemburgo (martedì) con Luxair. Si tratta – prosegue Airiminum – di un primo segnale per la ripresa di una importante infrastruttura qual è l’aeroporto e per il rilancio del turismo estero in Romagna”.