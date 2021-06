Addio Sergio Gianni, storico difensore del Rimini

Sport

Rimini

| 12:49 - 02 Giugno 2021

Foto dalla pagina Facebook Rimini 100 - Una storia biancorossa.

E' morto all'età di 87 anni Sergio Gianni, storico difensore del Rimini Calcio. Il gruppo Facebook "Rimini 100 - Una storia biancorossa" lo ricorda così: "Gianni era nato a Rimini l’11 Settembre 1933. Tenace e insuperabile difensore cresciuto nelle giovanili, ha vestito ininterrottamente la casacca biancorossa “numero 2” (salvo la breve parentesi di un anno con la Vis Pesaro) dal 1948/49 al 1960/61, debuttando in prima squadra nel ’51 in Promozione e collezionando un totale di 210 presenze, dato che lo colloca all'11° posto nella speciale graduatoria dei giocatori più longevi. Un gigante". Il Rimini Calcio sul proprio sito ha pubblicato invece questa nota: "Il presidente Alfredo Rota e tutta la società biancorossa, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Gianni, difensore classe ’33 riminese di nascita, storica ed indimenticata colonna portante della nostra squadra. Alla famiglia Gianni vanno le nostre le più sentite condoglianze".