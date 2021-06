FOTO Rimini celebra il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica

Attualità

Rimini

| 12:14 - 02 Giugno 2021

Il tricolore "srotolato" dai Vigili del Fuoco.



Il comune di Rimini, con una cerimionia in piazza Cavour, ha celebrato il 75° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Presenti i rappresentanti delle Forze Armate e le autorità. Oltre alla consegna delle onorificenze ai riminesi che si sono distinti in questo 2020, il cerimoniale si è snodato in diversi momenti, uno dei quali è stato l'esposizione del tricolore sul palazzo dell'Arengo, grazie agli uomini del corpo dei Vigili del Fuoco. La cerimonia, con il coordinamento della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è stato realizzata con l’apporto del Comune di Rimini, del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, dell’Istituto musicale “Giacomo Lettimi” che ha aderito con piena condivisione del Direttore Ludovico Bramanti e disponibilità della formazione di trombe guidata da Marco Bellini, del soprano Paola Tiraferri accompagnata alla tastiera dal maestro Benedetto Franco Morri.