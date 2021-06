La "Tavola dei saggi" si presenta a Riccione, tante storie da non dimenticare

Attualità

Riccione

| 12:04 - 02 Giugno 2021

Alcuni scatti dall'incontro di presentazione del progetto.

Incontro molto partecipato martedì per la presentazione del progetto "Tavola dei saggi" - Quella volta a Riccione, un format ideato da Roberta Pontrandolfo per ricostruire, riscoprire, riassaggiare le storie della Perla Verde dalla viva voce di chi le ha vissute o le tramanda per racconti ricevuti da altri testimoni.

La presentazione proprio a Riccione martedì 1 giugno.

Quella volta a Riccione" ha "riscoperto" la storia della città, riposta nei ricordi degli "anziani" che restano gli unici depositari della memoria storica di quella che fu appellata, un tempo : la Perla Verde dell'Adriatico.

Gli "anziani" che, sopratutto negli ultimi tempi, si tende ad isolare e a non considerare più come "quella volta" , per Roberta sono preziosi ed ancora in grado di trasmettere sapienza ed esperienza sopratutto alle nuove generazioni.

Riconosciuti "Saggi", da non abbandonare ma ascoltare, sono stati da lei invitati a raccogliersi intorno ad una "tavola" , affinché possano passare il testimone ad una gran parte di giovani che si sentono pronti a raccoglierlo per proseguire il cammino di una città che non dimentica la sua identità ma riprende e si evolve nel rispetto ed ascolto di chi, un tempo, dal nulla non solo la trasformò in avanguardia ma....ha ancora sogni nel cassetto.

Ecco i nomi dei "Saggi" coinvolti

Roberta Pontrandolfo (scenografa, presidente della appena nata associazione CreArte Ideatrice Tavola dei Saggi); Renzo Mantani; Enzo Piccioni ; Lucio Amati; Lino Masucci; Giuseppe Lomagro ;

Desirè Pantaleoni ; Gabriele Fabbri; Gianni Semprini ; Lucia Serricchio; Roberto Mancini ; Luciano Tirincanti; Riccardo Angelini; Giuseppe Melucci; Luigina Tasini; Enzo Righetti; Adriano Prioli;

Fosco Rocchetta; Lena Bragagna; Luciano Luzzi; Rinaldo Berardi; Bertino Capelli; Noemi Gozzi; Giorgio Leardini; Mirella Vandi; Ernesto Lappostato; Enzo Righetti.