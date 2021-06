Covid: i dati della settimana, calo di positivi in tutte la provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:52 - 02 Giugno 2021

Immagine di repertorio.

La settimana 24-30 maggio in provincia di Rimini fa registrare un calo dei casi attivi, da 579 a 490 (-89), e dei nuovi casi, da 213 a 155 (-58 rispetto alla settimana precedente). I comuni con più casi attivi sono Rimini (231), Riccione (35), Bellaria Igea Marina (34), Santarcangelo di Romagna (26). Altri comuni a doppia cifra sono Cattolica (24), Misano Adriatico (20), Coriano e San Clemente (18), Novafeltria e San Giovanni in Marignano (16), Verucchio (11). Solo Talamello e Mondaino sono Covid Free.

Sul fronte nuovi casi, Rimini fa registrare un +67, Cattolica +9, Riccione +8, Bellaria Igea Marina +9, Santarcangelo +13. Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montegridolfo, Sant'Agata Feltria e Talamello non hanno fatto registrare nuovi casi. Nove quelli in più a San Clemente, 8 a Misano Adriatico, 6 a San Giovanni in Marignano e Novafeltria, 4 a Verucchio, 2 a Montescudo Montecolombo, 1 a Montefiore Conca e a Morciano.



Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 31 maggio, si registra la quota di 57 ricoveri, con una diminuzione di 27 ricoverati rispetto alla settimana precedente, mantenendo l'azienda all'interno del livello verde del Piano ospedaliero Covid; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali. “Anche per questa settimana, si consolida il dato di una frenata, sempre più marcata della circolazione del virus, commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna. Se questi dati continuano a consolidarsi, l’uscita dal tunnel è veramente vicina. L’accelerata del piano vaccinale impressa dal Governo e dalla Regione in queste ore, offre a tutta la popolazione l’opportunità di vaccinarsi in tempi più certi e ravvicinati. Se le dosi arriveranno, come promesso e se i cittadini aderiranno in modo massiccio, arriveremo all’autunno coperti dal vaccino. Per questo adesso l’imperativo categorico diventa per tutti quello di aderire alla vaccinazione, a partire dalla fascia di ragazzi più giovani in età scolare, che la nostra Regione ha volutamente indicato fra le prime, 7 e 8 giugno, a potersi prenotare”.