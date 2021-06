Giro d'Italia Under 23 passa da Rimini, ecco tutte le indicazioni

Sport

Rimini

| 10:38 - 02 Giugno 2021

Dopo il passaggio del Giro d’Italia, il grande ciclismo torna in Romagna ospitando il Giro Under 23, una tra le gare più interessanti per i migliori giovani talenti della bici italiani e internazionali. Il Giro partirà domani giovedì 3 giugno con la prima tappa che da Cesenatico condurrà la carovana a Riccione.

Per consentire il transito degli atleti sono previste alcune modiche alla viabilità che interesseranno anche il Comune di Rimini. Giovedì 3 dalle 15 i corridori, provenienti da Santarcangelo, percorreranno via San Martino in Venti, via Sant’Aquilina e via della Zingarina, che saranno chiuse temporaneamente al traffico, solo per il tempo necessario al passaggio della corsa. Venerdì 4 giugno, per la seconda tappa Riccione-Imola, il Giro verso le 11 toccherà le vie Panzano, Casalecchio, San Salvatore, poi nuovamente in via della Zingarina, Sant’Aquilina e San Martino in Venti, con brevi chiusure limitate al passaggio degli atleti.