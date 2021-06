Rimini, tavolo di confronto sulla cultura, un altro incontro della rete Pacs

Attualità

Rimini

| 10:04 - 02 Giugno 2021

Un momento dell'incontro.

L'Agorà Culturale organizzato martedì 1° giugno dalla Rete PACS_Professionist* Arte Cultura Spettacolo_Rimini ha visto nuovamente la partecipazione attiva degli artisti del territorio e della cittadinanza. L'Agorà si è svolto sia in presenza, nella splendida cornice dell'anfiteatro Francesca da Rimini, con la partecipazione di Alice Parma, sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna, sia in collegamento streaming da tutta Italia, con la partecipazione di AWI Artist Workers Italia, una delle tante preziose realtà auto-costituitesi durante la pandemia, che collabora con Rete PACS_Rimini.

L'Agorà Culturale si è dimostrato ancora una volta un valido e prezioso spazio di confronto sulle tematiche che riguardano il presente di questi settori e sul futuro culturale del territorio, anche lo spunto della candidatura di Rimini come Capitale della Cultura 2024.

Il prossimo appuntamento si svolgerà a fine giugno, in data da definire, per continuare a strutturare un dialogo costruttivo e progettuale sul fututo dei professionist* di Arte, Cultura e Spettacolo.