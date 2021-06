Pennabilli Antiquariato rinnova il direttivo e si prepara alla prossima edizione della Mostra Mercato

Attualità

Pennabilli

| 09:12 - 02 Giugno 2021

Alcune delle opere in mostra.

L'Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato si è appena costituita in Associazione di Promozione Sociale.

E’ stato rinnovato il direttivo, di cui continueranno a far parte Cino Valentini (vicepresidente), Luigi Mattei Gentili, Lorenzo Valenti, Giuseppe Giannini (direttore), Antonio Piccinini, Francesco Guerrini, nuovi eletti, Clelia Giannini e Anna Casale.

A coprire la carica di presidente è stato chiamato Ferruccio Giovanetti, amministratore del Gruppo Atena, noto imprenditore pesarese, attivo nel campo della sanità, del sociale e della cultura da oltre trent’anni.



L'associazione Pennabilli Antiquariato è stata costituita negli anni Ottanta allo scopo di garantire basi solide alle tante iniziative organizzate. La mostra d’antiquariato di Pennabilli, una delle più qualificate e longeve d'Italia, era nata nel maggio 1970 per iniziativa di un gruppo di volontari come evento collaterale ai Convegni Medici promossi dal Prof. Ugo Gobbi. Gianfranco Giannini ha coperto la carica di presidente continuando a seguirla e promuoverla fino alla recente scomparsa, nel dicembre 2020.

Tra i primi obiettivi, il rafforzamento e l'allargamento della base sociale, mentre bussa alle porte “Pennabilli Antiquariato, Mostra Mercato Nazionale nelle botteghe e nei palazzi del centro storico” (10 - 25 luglio 2021), edizione del Cinquantenario, che confermerà la formula espositiva che tanto successo ha riscosso nel 2020.



L'entusiastica adesione degli antiquari e la folta partecipazione di pubblico hanno indotto l'associazione a reiterare il progetto avviato lo scorso anno prendendo possesso delle più suggestive architetture del centro storico, dove verranno esposte preziose opere risalenti a epoche comprese tra il Medio Evo e il Novecento. La nuova soluzione mantiene intatto l'elevato livello qualitativo che ha sempre contraddistinto Pennabilli Antiquariato e, mentre valorizza ancor più le collezioni, garantisce a espositori e visitatori il più alto standard di sicurezza, consentendo di ammirare gli scorci più suggestivi dell'antica Pennabilli.