Annamaria Carlini, un'infermiera riminese nominata Cavaliere della Repubblica

| 17:39 - 01 Giugno 2021

Nel riquadro Annamaria Carlini.

Annamaria Carlini, coordinatrice dell'Unita Operativa del pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, sarà Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. L'onorificenza le sarà consegnata domani (mercoledì 2 giugno), in occasione della cerimonia ufficiale per la Festa della Repubblica, che si terrà in piazza Cavour. Nel suo ruolo, Annamaria Carlini ha avuto il merito di saper modellare la risposta sanitaria ai mutati e per certi versi sconosciuti bisogni dei cittadini, adattandola, giorno dopo giorno, alle nuove evidenze disponibili. A lei il riconoscimento di aver saputo gestire e valorizzare un gruppo professionale messo a dura prova dalle eccezionali sollecitazioni e dai contagi.